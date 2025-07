Tausende Afghanen zogen nach Großbritannien nach einer der schlimmsten Sicherheitsverletzungen in der britischen Geschichte

HQ

Ein Leck des britischen Verteidigungsministeriums zwang Tausende von Afghanen, aus ihren Häusern auf britischen Boden umgesiedelt zu werden. Das Datenleck, das sich im Jahr 2022 ereignete und bei dem 2023 Daten auf Facebook veröffentlicht wurden, enthielt Details über Parlamentsabgeordnete und hochrangige Militäroffiziere, die Anträge zur Unterstützung afghanischer Soldaten unterstützten, die mit dem britischen Militär zusammenarbeiteten.

Die Soldaten und ihre Familien galten als von den Taliban bedroht, nachdem sie an die Macht zurückgekehrt waren. Die vorherige konservative Regierung des Vereinigten Königreichs leitete das Umsiedlungsprogramm, das die Regierung laut Reuters rund 2 Milliarden Pfund kostete.

Details des Lecks wurden mit einer einstweiligen Verfügung versehen, die die Medien daran hinderte, über das Geschehene zu berichten. Der britische Verteidigungsminister John Healey entschuldigte sich für das Datenleck und sagte: "Dieser schwerwiegende Datenvorfall hätte nie passieren dürfen. Es mag vor drei Jahren unter der vorherigen Regierung passiert sein, aber ich entschuldige mich aufrichtig bei allen, deren Daten kompromittiert wurden."

Aufgrund der damit verbundenen Kosten und des Risikos, das für Tausende von Afghanen besteht, gilt die Datenschutzverletzung als eine der schlimmsten in der modernen britischen Geschichte. Healey fügte hinzu, dass abgesehen von den etwa 4.500 Afghanen, denen Asyl angeboten wurde, niemand sonst aufgrund des Datenlecks dasselbe erhalten würde. Dies geschieht zu einer Zeit, in der die Spannungen rund um die Einwanderung in Großbritannien auf einem beträchtlichen Höchststand sind, angetrieben von der einwanderungsfeindlichen Reformpartei, die derzeit in Meinungsumfragen führt.