Tales of the Shire bekommt endlich seinen Nintendo Switch 2-Start später in diesem Monat

Weta Workshop hat enthüllt, dass die lang erwartete Nintendo Switch 2-Edition von Tales of the Shire fast bereit ist, den Fans überreicht zu werden. Diese verbesserte Version des Projekts auf dem Handheld-Nachfolgersystem soll bereits Ende dieses Monats am 25. März erscheinen und wird als kostenloses Upgrade für alle Fans verfügbar sein, die bereits die Switch-1-Version des Projekts erworben haben, in Form eines eigenen Upgrade-Packs.

Unklar an dieser Version ist, wie genau das Spiel für die neuere Plattform verbessert wird, da der Ankündigungstrailer lediglich darüber informiert, wie das Spiel in den kommenden Wochen auf der Switch 2 erscheinen wird.

Für diejenigen, die Tales of the Shire nicht kennen: Dies ist eine gemütliche Lebenssimulation, die in Mittelerde spielt und die Spieler in die Lage eines Hobbits versetzt, der im Auenland lebt. Wir haben das Spiel beim Launch letztes Jahr getestet und fanden es letztlich etwas enttäuschend, wegen mittelmäßiger Aufgaben und schlechter Leistung.