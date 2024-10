Tales of Kenzera: Zau Entwickler hat seine Mitarbeiter entlassen

HQ

Surgent Studios, der Schöpfer von Tales of Kenzera: Zau, hat angekündigt, dass er seine Entwicklungsbemühungen pausiert und sogar seine Mitarbeiter entlässt, während er sich in schwierigen finanziellen Gewässern befindet.

Der Entwickler hat erklärt, dass er derzeit auf der Suche nach einem Partner und einer Finanzierung ist, um die Zukunft des Studios zu sichern und bei der Realisierung seines nächsten Projekts zu helfen, was er mit der folgenden Aussage ein wenig angedeutet hat:

"Unser Team hat einen Prototyp für ein mutiges neues Projekt erstellt. Es ist düsterer, kantiger und instinktiver als unser erstes Spiel, aber es behält all die hochoktanigen Kämpfe und die kulturelle Tiefe von Zau bei. Und wir sind auf der Suche nach einem Partner."

In der Entlassungsmitteilung kommentierte Surgement: "Wir haben beschlossen, die Arbeit der Surgent-Spieleabteilung auf Eis zu legen, während wir die Finanzierung für unser nächstes Projekt sichern. In der Zwischenzeit mussten wir unserem Team leider eine Kündigung aussetzen."

Allein in diesem Jahr haben viele talentierte Menschen ihren Job in der Spielebranche verloren, also findet Surgent hoffentlich den Partner und die Finanzierung, die es braucht, um weiterhin einzigartige Videospiele zu liefern.