Take-Two CEO übernimmt die Verantwortung für Civilization VII s Launch-Probleme

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Civilization VII versuchte eine revolutionäre Überarbeitung des traditionellen Civ-Systems. Statt eines langen Spiels könntest du drei verschiedene Zeitalter durchspielen. Anstatt dass ein Anführer mit seiner Zivilisation verheiratet ist, könnte man ihn je nach Zeitalter wechseln lassen. Viele dieser Änderungen klangen wirklich interessant, aber zum Start entschieden sich die Fans, dass sie den traditionelleren Spielstil bevorzugten.

Take-Two-CEO Strauss Zelnick sagte, dass Firaxis immer versucht, das Boot für ein neues Civilization-Spiel voranzutreiben, aber diesmal ist es nicht gelungen, und er übernimmt die volle Verantwortung. "Jedes Mal, wenn es eine neue Civ gibt, denkt das Team von Firaxis darüber nach: 'Wie können wir die Grenzen so weit verschieben, dass es Sinn macht, dieses neue Spiel zu kaufen? Und wie bewahren wir, was Menschen so sehr lieben, dass sie nicht entfremdet sind?' Und wir haben es bei Civ VII falsch gemacht, aber es lag nicht daran, dass wir es nicht versucht haben. Und wieder übernehme ich die Verantwortung dafür", sagte er in einem Interview mit Game File.

Zelnick sagte, dass Civilization für Take-Two immer noch ein "profitables Unterfangen" ist, daher scheint es, als müssten sich die Fans keine Sorgen machen, dass Civilization VII der letzte ist oder so etwas. Civilization VI wurde ebenfalls beim Start verrissen und ist heute eines der beliebtesten Spiele der Reihe. Civilization VII könnte es schwieriger haben, die Leute mit seinen wichtigen Gameplay-Änderungen zu überzeugen, aber es wird immer Fans geben, die auf sein triumphales Comeback hoffen.