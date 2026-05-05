Take-Two CEO erklärt, warum Grand Theft Auto VI nicht zum PC zum Launch erscheinen wird

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Grand Theft Auto VI (hoffentlich) Ende dieses Jahres erscheint, aber PC-Spieler müssen noch eine Weile warten, um die Straßen von Vice City zu betreten, da das Spiel zu einem unbekannten, späteren Zeitpunkt erscheinen wird. Angesichts des heutigen Umsatzes auf dem PC-Markt ist es etwas überraschend, dass das Spiel nicht zum Launch auf dem PC erscheint. Take-Two-CEO Strauss Zelnick hat jedoch eine Erklärung.

Im Gespräch mit Bloomberg erklärte Zelnick, dass PC, als er in der Spielebranche anfing, ein viel kleinerer Teil davon war. "Was einen großen Titel betrifft, kann PC 45, 50 % des Umsatzes ausmachen", sagte er.

Auf die Frage, warum Rockstar PC wieder ausweicht, so wie bei GTA V und Red Dead Redemption 2, fuhr Zelnick fort: "Rockstar beginnt immer auf der Konsole, weil man bei so einer Veröffentlichung nach dem Kern beurteilt wird", sagte Zelnick. "Also wirklich den Kernkonsumenten bedienen. Wenn dein Kernverbraucher nicht da ist, wenn er nicht zuerst und bester bedient wird, triffst du deine anderen Kunden irgendwie nicht."

Er bestätigte außerdem, dass dies nicht an dem Marketingabkommen zwischen Sony und Take-Two für Grand Theft Auto VI liegt. In der Vergangenheit hat ein späterer PC-Start für Rockstar gut funktioniert, aber das könnte bedeuten, dass die anfänglichen Verkaufszahlen nicht so bombastisch sind, wie sie sein könnten. Wir werden es erst im November wissen.