Tainted Grail: The Fall of Avalon verbessert Akt 3, fügt Minibosse und ein anpassbares Spielerheim in einem neuen Update hinzu

Tainted Grail: The Fall of Avalon hat viele RPG-Fans begeistert, als es letztes Jahr aus dem Early Access herauskam. Das Scrollslike-RPG hat vielleicht nicht das gleiche Lob wie Kingdom Come: Deliverance II oder Clair Obscur: Expedition 33 bekommen, aber es hat im Laufe der Jahre ein Juckreiz gestreift, das viele Menschen verspürt haben, ohne dass auch nur ein Hinweis auf ein neues Elder Scrolls-Spiel ist.

Seit dem Start im Mai 2025 haben wir bereits eine Reihe von Updates für Tainted Grail: The Fall of Avalon gesehen, zusammen mit der ersten großen Erweiterung. Jetzt erläutert Entwickler Questline, was im großen 1.2-Update des Spiels verfügbar wurde.

Neben einer Reihe von Balance-Änderungen, die ihr im Steam-Beitrag hier lesen könnt, bekommen wir auch einen frischen Anblick von mehr Inhalten. Eine neue Höhle wurde in Akt 3 hinzugefügt, zwei neue Minibosse werden unsere Kampffähigkeiten in Cairnguard und Sleepwalker auf die Probe stellen, und es gibt insgesamt ein verbessertes Leveldesign der Bereiche. Außerdem, wenn Sie sich nach einem langen Abenteuertag niederlassen möchten, wurde ein neues Spielerheim hinzugefügt, mit dem Sie Alisas Seacoast Manor nach Ihren Vorlieben anpassen können.