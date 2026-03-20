Tainted Grail: The Fall of Avalon bringt 21 neue Waffen im zweiten kostenlosen DLC ab

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Tainted Grail: The Fall of Avalon (oder The Elder Scrolls-Anwärter, wie einige von euch es vielleicht kennen) hat gerade seine zweite Runde kostenloser DLCs veröffentlicht. Offiziell startete das Spiel erst im Mai letzten Jahres und wir haben bereits eine große Premium-Erweiterung, umfangreiche Inhaltspatches und kostenloses DLC-Land für das Spiel gesehen. Der erste kostenlose DLC brachte fünf neue Item-Sets ins Spiel, und nun wollen wir unser Arsenal mit dem zweiten Content-Drop erweitern.

Wie im untenstehenden Trailer gezeigt, wurden 21 neue Waffen zu Tainted Grail: The Fall of Avalon hinzugefügt. Diese neuen Waffen erscheinen während Wyrdnight und können bei Schmieden gekauft werden, falls du nicht nach deinem neuen Schneidwerkzeug suchen möchtest. Diese Waffen sind darauf ausgelegt, stark zu sein und helfen dir, neue und interessante Builds im Spiel zu erstellen.

Am Ende des Trailers bekommen wir auch einen Hinweis auf den dritten kostenlosen Inhalt, der eine unheilvoll aussehende Gestalt zeigt, die in einer magischen Kugel schwebt. Wenn wir raten müssten, wie dieser Inhalt sein wird, wenn es landet, wird es wahrscheinlich eine zusätzliche Bossbegegnung oder weitere Begegnungen geben, die uns erlauben, unsere Fähigkeiten mit diesen neuen Waffen zu testen.