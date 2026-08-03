Tadej Pogačar bestätigt die Rückkehr von La Vuelta a España nach sieben Jahren

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Das UAE Team Emirates hat etwas bestätigt, das einige Fans begeistern, andere enttäuschen und sicherlich alle Radfahrer erschrecken wird: Tadej Pogačar wird dieses Jahr an der Vuelta a España teilnehmen. Es wird erst sein zweiter Auftritt auf der spanischen Grand Tour nach sieben Jahren sein.

Gerade in La Vuelta 2019 wurde der 20-jährige Pogačar weltweit bekannt: Ein relativ unbekannter Radfahrer, ohne Erfahrung in den langen, dreiwöchigen Rennen, gewann drei Etappen drei Etappen, gewann den weißen Maillot als bester junger Radfahrer und wurde Gesamtdritter hinter Primoz Roglic und Alejandro Valverde.

Zehn Monate später gewann Pogačar seinen ersten von fünf Tour de France, und seitdem dominierte er den Sport, gewann fast jedes Rennen, darunter die Weltmeisterschaft, vier der fünf Monuments, einige mehrmals, und gilt heute weithin als einer der besten Radfahrer aller Zeiten.

Letztes Jahr gab er zu, dass er sich nach der Tour de France zu müde fühlte, weshalb er wieder La Vuelta verpasste, aber dieses Jahr wird seine große Rückkehr nach Spanien sein, für ein Rennen, das am 22. August startet, genau in einem Zeitfahren in Monaco, wo der slowenische Fahrer lebt. Seine Anwesenheit wird für viele Fahrer wie eine kalte Dusche wirken, da sie wissen, dass Pogačar bei jedem Rennen, an dem er teilnimmt, immer der Favorit ist...