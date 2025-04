Tabelle der UEFA Women's Nations League nach einem beeindruckenden 7:1-Sieg gegen Spanien

HQ

In der UEFA Women's Nations League gab es gestern zum Abschluss des zweiten Teils der Gruppenphase einige Blockbuster-Spiele: Vier Spiele sind absolviert, zwei stehen noch in der Gruppenphase für die Nationen der A-Liga an, darunter ein beeindruckendes 7:1 von Spanien gegen Portugal, mit dem der Weltmeister nach dem dritten Platz vor einer Woche den ersten Platz in seiner Gruppe zurückerobert. mit ein wenig Hilfe von Belgien, nachdem sie England mit 3:2 besiegt hatten.

Wie wir bereits erklärt haben, hat dieser Wettbewerb die Besonderheit, dass sich nur die besten Mannschaften jeder der vier Gruppen der Nations League A für das Halbfinale qualifizieren (es wird keine Viertelfinale geben).

Nach den Spielen der letzten Woche sieht die Tabelle der Women's Nations League für die Liga A so aus. Gruppe 2 ist die einzige, in der ein Halbfinalist so gut wie feststeht, Frankreich, aber für den Rest gibt es noch viel Aufregung für das fünfte und sechste Spiel der Gruppenphase (30. Mai und 3. Juni).

Nations League-Tabelle der Frauen: Siege (U), Unentschieden (U), Niederlagen (L)

Gruppe A1



Deutschland - 10 Punkte (3S, 1U)



Niederlande - 10 Punkte (3S, 1U)



Österreich - 3 Punkte (1W, 3L)



Schottland - 0 Punkte (4L)



Gruppe A2



Frankreich - 12 Punkte (4W)



Norwegen - 4 Punkte (1W, 1U, 2L)



Island - 3 Punkte (3U, 1L)



Schweiz - 2 Punkte (2U, 2L)



Gruppe A3



Spanien - 9 Punkte (3S, 1L)



England - 7 Punkte (2S, 1U, 1L)



Portugal - 4 Punkte (1S, 1U, 2L)



Belgien - 3 Punkte (1S, 3L)



Gruppe A4



Schweden - 8 Punkte (2W, 2U)



Italien - 6 Punkte (2W, 2L)



Dänemark - 6 Punkte (2W, 2L)



Wales - 2 Punkte (2U, 2L)