System Shock (Konsole)

Es ist absolut verrückt zu denken, dass System Shock aus dem Jahr 1994 stammt. Ich war damals drei Jahre alt und die Sowjetunion hatte sich kaum aufgelöst, und die vierte Staffel von Fresh Prince of Bel-Air war gerade veröffentlicht worden. Es ist verrückt, darüber nachzudenken, denn das System Shock -Remake, das letztes Jahr auf dem PC veröffentlicht wurde (bitte lesen Sie unsere messerscharfe Rezension dazu) und jetzt endlich auf der Konsole erscheint, sich unglaublich frisch anfühlt und gleichzeitig wie eine Zeitreise in die Vergangenheit ist. Und das sagt etwas aus, denn das Original war seiner Zeit voraus. Dieses Remake ist wirklich eine beeindruckende Leistung und kann jetzt auf der Konsole erlebt werden.

Obwohl ich meine Kindheit damit verbracht habe, am beschissenen beigen Windows 95 PC der Familie zu sitzen und Quake II, Doom, Warcraft 1 und 2, Hitman 1 und viele andere Klassiker zu installieren und zu spielen, habe ich nie das Original System Shock gespielt. Als großer Fan von Dishonored, der Deus Ex -Serie, BioShock und Spielen mit weniger offensichtlichen immersiven Simulationselementen (z. B. Hitman ) hatte ich jedoch immer großen Respekt vor dem Spiel, ebenso wie vor den frühen Thief -Spielen (die ebenfalls dringend Remakes benötigen).

Deshalb ist es so aufregend, dieses Remake von System Shock in die Hände zu bekommen. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, die die Remake-Behandlung erhalten haben, wie z. B. Resident Evil 4, ist System Shock so viel älter, dass es nicht nur eine kleine Auffrischung braucht. Es ist so viel älter, dass es unter MS-DOS veröffentlicht wurde. Es ist die Art von Spiel, bei der man auf Screenshots nicht wirklich sehen kann, was vor sich geht, weil es so alt ist. Mit anderen Worten, wenn ein Spiel ein Remake braucht, dann ist es System Shock.

Das Tolle ist, dass das System Shock -Remake nicht nur unglaublich spielbar ist, sondern sich auch ziemlich frisch anfühlt. Man kann wirklich spüren, wie viel Liebe in dieses Spiel geflossen ist, das seiner Zeit so weit voraus war, wie es brandneu glänzt. Und das gelingt zu einem großen Teil, auch auf der Konsole.

Vielleicht sollten wir einen Schritt zurücktreten und fragen: Was macht System Shock so besonders? Das Original gilt als eines der prägendsten Spiele des immersiven Sim-Genres - Spiele, die dem Spieler die Freiheit geben, eine Reihe von Fähigkeiten und Waffen auf vielfältige Weise einzusetzen und mit der Welt zu interagieren (denken Sie an Prey, Dishonored oder BioShock). Außerdem wirst du auf einer Raumstation platziert, die von der bösartigen KI SHODAN übernommen wurde - die einen eindeutigen Götterkomplex hat. Fast jeder an Bord ist entweder tot oder wurde in Cyborgs, mutierte Freaks oder etwas ganz anderes verwandelt. Kombinieren Sie dies mit einer coolen Cyberpunk-Ästhetik, viel Filmmaterial, Protokollen und anderen Dingen, die Sie von den toten Crewmitgliedern lesen können, und Sie können bereits hören, wie dieses Spiel von 1994 die Saat für viele, viele Spiele gelegt hat, die Sie wahrscheinlich im Laufe der Jahre gespielt haben (wie Portal und viele mehr).

Das Remake hat eine ausgeprägte Retro-Ästhetik beibehalten, die viel Charakter verleiht, und optisch sieht es einfach sehr, sehr cool aus, mit einer perfekten Mischung aus einer Art Lo-Fi-Grafik-Look, aber mit genug Details und schönen Lichteffekten, um es modern wirken zu lassen. Während Charaktermodelle und Umgebungen aus der Ferne detailliert genug aussehen, sind sie aus der Nähe tatsächlich verpixelt, und in Kombination mit einem Großteil der Welt, der in Neonlichter und Schatten getaucht ist, erhält man einen ziemlich besonderen Look, der sowohl das Original ehrt als auch neu aussieht. Zum Beispiel sind alle Dinge, die man auf der ganzen Welt findet, klar erkennbar und voneinander zu unterscheiden, aber gleichzeitig hat alles diesen einfachen Retro-Stil. Es ist eine Welt, die wirklich gut gemacht ist.

System Shock ist im Wesentlichen ein Produkt einer vergangenen Ära. Meiner Meinung nach sollte es eher erhalten als modernisiert werden. Ich spreche von dem völlig verrückten Leveldesign, das dich sowohl dazu bringt, dir die Haare auszureißen, als auch das Erlebnis unvergesslich macht. Aber es geht auch um die Entscheidungen, die man trifft, und darum, wie man mit der Welt interagiert. Man erkennt nicht immer, dass man eine wichtige Entscheidung getroffen hat, bis man sich den Konsequenzen stellt. Mit anderen Worten, die Entscheidungen sind eher subtil als explizit, und es ist immer eine gute Idee, einen Spielstand parat zu haben. Es hätte ein Fehler sein können,Magnum die Pistole zugunsten der Schrotflinte wegzuwerfen.

In System Shock kriechst du durch Schächte und durchsuchst jeden Winkel der neun höllischen Level der furchterregenden Raumstation, Citadel Station. Aber du tust es nicht, um ein lustiges Easter Egg zu finden, du tust es, weil es für dein Überleben notwendig ist, auch wenn es deinen Tod bedeutet. Du tust es, weil deine Ressourcen immer knapp sind und dir immer eine verdammte Zugangskarte zu irgendeiner Tür fehlt. Hier hat das Spiel ein Metroidvania-ähnliches Element, das zum Beispiel an die Resident Evil -Spiele erinnert.

System Shock ist altmodisch, aber es ist auch genau die Art von Herausforderung, die viele Leute in modernen Spielen vermissen. Das Verständnis dafür, was passiert ist und wohin du gehst, liegt in der Erzählung der Umgebung - am offensichtlichsten in Audioaufnahmen, aber es gibt keine Questmarkierungen, nur wenige Tutorials und du wirst nicht an der Hand gehalten. Es liegt ganz bei dir, herauszufinden, wie du durch die nervenaufreibenden Levels navigieren willst.

Auf der Audioseite haben wir es mit einem schönen Soundtrack und einigen wichtigen, erkennbaren Gegnergeräuschen zu tun, die ihr aktiv nutzt, um durch die Welt zu navigieren. Es ist ein ziemlich einfaches, aber effektives Setup - obwohl der Soundtrack nicht besonders einprägsam ist. Das Spiel könnte auch etwas schärfer sein, wenn es darum geht, schnellere Kampfmusik hinzuzufügen. Ich habe einige Male erlebt, dass die Kampfmusik nicht wirklich Sinn machte, wahrscheinlich weil es technisch gesehen irgendwo einen Feind gab, aber ich war nicht wirklich in Gefahr. Ansonsten haben wir es mit einem exzellenten Cyberpunk-Soundtrack und guten Sounds im Allgemeinen zu tun.

Ein Ort, an dem die Audioseite des Spiels glänzt, ist die Sprachausgabe, insbesondere von SHODAN, der bösartigen KI, die überall ist, in jeder Ecke der Raumstation, durch die du klaustrophobisch navigierst. Hinter jeder Ecke befindet sich eine neue Kamera, um SHODANS Kontrolle zu minimieren, und dieser böse technologische Halbgott ist einer der Eckpfeiler von System Shock. Wohin man auch schaut, sieht man die Folgen der Kontrolle dieser KI, mit verstümmelten, deformierten Körpern überall, und weil ihre Kameras einen überall anstarren, vergisst man diesen Superschurken nie.

In Bezug auf technische Macken habe ich nicht wirklich etwas erlebt, außer einigen unbeabsichtigten Bewegungen von toten Gegnern. Ich spiele hauptsächlich auf der Xbox Series X, habe aber eine Series S in unserem Gästezimmer. Ich habe mich entschieden, dieses Spiel auf der Series S zu spielen, und habe nur kurzzeitige Einbrüche der Framerate erlebt, zum Beispiel beim Wechsel zwischen den Gebieten. Es blieb auf meinem 1440p-Monitor durchgehend scharf.

Und jetzt kommen wir zu dem, was die Konsolenversion wahrscheinlich am meisten von der PC-Version unterscheidet: die Controller-Steuerung. Eine ziemlich seltsame Entscheidung, die von Anfang an getroffen wurde, ist, dass die Kameraempfindlichkeit wahnsinnig hoch ist. Ich habe es sofort von 50/100 auf 35/100 heruntergedreht und es hat gut funktioniert. Ansonsten haben wir es mit ziemlich netten Steuerelementen zu tun, die ein bisschen auf der Doom -Seite sind. Eine lustigeNightdive Studios Entscheidung, die du getroffen hast, ist, dass du auf der Konsole immer noch deine Waffen, Granaten, Medikits usw. in einer Liste von 1-9(+0) am unteren Bildschirmrand angezeigt hast. Auf dem PC macht das Sinn, da man mit den Zahlen schnell wechseln kann, aber auf der Konsole wählt man links und rechts zwischen diesen 10 Elementen. Es ist ziemlich ineffizient, und fast jedes Spiel hat es seitdem geschafft, es einfacher zu machen, zu heilen, Granaten zu werfen usw. Ebenso sind das Inventarsystem und die Menüs von System Shock ziemlich altmodisch, aber das ist Teil des Charmes.

In Bezug auf das Gameplay ist System Shock ein bisschen so, als würde man die Shooter-Mechanik und das Tempo von sehr alten Shootern wie Doom nehmen und sie mit immersiven Sim-Elementen und Rätseln kombinieren - und einem verwirrenden Leveldesign. Es ist langsam und du kannst an jeder Ecke sterben. Es ist schwer, verwirrend und man muss sich ständig an der Karte orientieren. Ich finde es großartig, aber es ist nicht jedermanns Sache.

Letztendlich hängt Ihr Spaß an System Shock davon ab, warum Sie es spielen. Ja, Sie möchten erfahrene Shooter mit besserem Tempo haben und Sie möchten auf jeden Fall immersive Simulationen gespielt haben, die Ihnen mehr Freiheit geben. Hier gibt es keine Tarnung, was heute ein erwarteter Teil immersiver Simulationen ist. Die Frage ist, ob man in totaler Faszination sitzt, während man ein gut gemachtes Remake eines Spiels spielt, das einige der Bausteine definiert hat, aus denen Spiele heute bestehen, oder ob man denkt, dass "seitdem besseres Environmental Storytelling gemacht wurde".

Meiner Meinung nach ist System Shock ein zutiefst faszinierendes Spiel, und bei einem so gut gemachten Remake gibt es keinen Grund, sich zurückzuhalten, wenn man ein Stück stimmungsvoller, gut gestalteter und frustrierender Spielegeschichte erleben möchte. Die Tatsache, dass Sie dieses Remake genießen können, spricht Bände darüber, wie bahnbrechend das Original war. Es ist sogar ein Remake, das viele Male fast abgesagt wurde und daher so etwas wie ein Wunder ist. Das wahnsinnige Leveldesign ist an sich schon eine Erfahrung wert, und mit modernen Verbesserungen an den richtigen Stellen ist dies eine einfache Empfehlung, auch auf der Konsole.