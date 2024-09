Synchronsprecher Peter Renaday ist gestorben

HQ

Peter Renaday, bekannt für seine Rolle als Duncan in Dragon Age: Origins und Teenage Mutant Ninja Turtles, ist im Alter von 89 Jahren in seinem Zuhause in Burbank, Kalifornien, verstorben. Die offizielle Todesursache wurde nicht bekannt gegeben, aber angesichts seines Alters ist es wahrscheinlich auf natürliche Ursachen zurückzuführen.

Unter denjenigen, die ihre Tributes und Beileidsbekundungen hinterlassen haben, ist natürlich BioWare, die sich mit Wärme an seine Darbietung als Grauer Hüter Duncan erinnern. Weitere Rollen, die Renaday gespielt hat, umfassen Adam Fenix in Gears of War 3, Al-Mualim in Assassins Creed und M in From Russia with Love.