Sydney Sweeneys Rolle in The Devil Wears Prada 2 wurde aufgrund von "kreativen Differenzen" gestrichen

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Wenn ihr plant, The Devil Wears Prada 2 zu sehen, wenn der Film Anfang Mai erscheint, könnte es euch interessieren zu hören, dass der Film keinen Auftritt von Sydney Sweeney mehr zeigen wird.

Die Schauspielerin sollte im Film mitspielen, nachdem sie letztes Jahr am Set entdeckt wurde, aber offensichtlich wird das nicht mehr der Fall sein. In einer Erklärung gegenüber Entertainment Weekly wurde bekannt, dass Sweeneys Rolle aufgrund von "kreativen Entscheidungen" gestrichen wurde, da sie "strukturell nicht mit dem Rest der Sequenz zusammenpasste".

Was den Inhalt der betreffenden Szene angeht, so sollte Sweeney als sie selbst in einer Szene auftreten, die Emily Blunts Rückkehr in ihrer Rolle als Emily behandelt, und zwar in den Dior-Büros in New York.

Die Frage ist nun, ob Sweeneys jüngste Kontroverse mit ihrer American Eagle "Great Jeans"- Kampagne und ihren ebenso kontroversen Euphoria: Season 3-Szenen, die sogar im Vereinigten Königreich verboten werden könnten, etwas mit der Schnittentscheidung der Filmemacher von The Devil Wears Prada 2 zu tun hatten.