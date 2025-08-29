Supermassive Games bringt eine Reihe von The Dark Pictures-Merch-Artikeln auf den Markt

HQ

Supermassive Games hat eine neue Merchandise-Linie auf den Markt gebracht, die von den vier Spielen inspiriert ist, die mit seiner Dark Pictures Anthology verbunden sind. Sie sind: Man of Medan, Little Hope, House of Ashes und The Devil in Me.

Inspiriert von Charakteren, Schlüsselmomenten, Grafiken und mehr aus den Horrorspielen sind die Designs im Supermassive Merch Store nur auf der offiziellen Webseite erhältlich. Um die Eröffnung des Geschäfts zu feiern, erhalten die ersten 50 Bestellungen ein kostenloses Geschenkpaket.

T-Shirts, Hoodies, Poster und Aufkleber sind im Shop erhältlich, zusammen mit einem Diorama des Kurators. Diese Dioramen sind leider bereits ausverkauft, aber es gibt noch viele andere Kleinigkeiten, die Sie sich im Shop ansehen können, wenn Sie eine Erinnerung an ein schreckliches Spielerlebnis tragen möchten.

