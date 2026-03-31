Superman wird diesen Sommer einen Gastauftritt in Supergirl haben

HQ

Es war für David Corenswet keine leichte Aufgabe, in die Rolle des Superhelden zu treten und den beliebten Henry Cavill als Superman im ersten Film von Peter Safran und James Gunns noch relativ neuem DCU zu ersetzen. Glücklicherweise hat sich alles geregelt, und der Film wurde ein ziemlich großer Erfolg, woraufhin Warner schnell eine Fortsetzung mit dem Titel Man of Tomorrow genehmigte, die bereits im nächsten Jahr erscheinen soll, nur zwei Jahre nach der Premiere von Superman.

Regisseur (und DC-Filmchef) James Gunn hat jedoch gesagt, dass wir bis dahin nicht warten müssen, um Superman wiederzusehen, ohne genau zu sagen, was er meinte. Die meisten Leute haben wahrscheinlich vermutet, dass er sich auf Supergirl bezieht, das am 26. Juni Premiere feiert, aber wir haben auch Lanterns und Clayface, die beide im Herbst erscheinen sollen, sowie möglicherweise etwas, das im Frühjahr 2027 erscheint.

Doch nun hat der offizielle Supergirl Instagram-Account bekannt gegeben, dass Superman tatsächlich einen Gastauftritt haben wird, auch wenn wir noch nicht wissen, wie groß das ist. Wie wir wissen, sind Kal-El und Kara Zor-El Cousinen, und letztere tauchte bereits in Superman auf, sodass nun der Gefallen erwidert wird.

Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass Superman nicht anderswo im DCU vor Man of Tomorrow auftaucht, aber wahrscheinlich sollten wir uns nicht darauf verlassen.