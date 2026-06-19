Superman: Die Stranger werden die frühen Tage der Man of Steel mit einem Goldenen Zeitalter der visuellen Sprache der Comics erkunden

HQ

DC hat angekündigt, bald eine recht frische Interpretation des Mannes aus Stahl anzubieten, denn Superman: The Stranger bringt eine ganz neue Geschichte, die von der visuellen Sprache des Goldenen Zeitalters der Comics inspiriert ist.

Geschrieben und illustriert von Wes Craig, wird diese Superman-Geschichte in einer Art Deco-inspirierten Version von Metropolis von 1938 spielen und die frühen Tage von Supermans Verbrechensbekämpfung dokumentieren. Wir lernen einen normalen Joe Clark Kent kennen, während er seinem Alltag nachgeht, aber auch den ikonischen Man of Steel, der ins Wanken gerät, als ihm klar wird, dass seine heldenhaften Taten weder verhindern, dass die Reichen reicher werden, noch die Armen aus der Armut herausholen.

Die vollständige Zusammenfassung ergänzt: "In Superman: The Stranger folgen die Leser Superman ganz am Anfang seiner Reise. Tagsüber tut Clark Kent, was er kann, um in der geschäftigen Stadt Metropolis über die Runden zu kommen, doch als die Sonne untergeht, handelt er sofort und sorgt dafür, dass die Straßen der Stadt sicher sind. Als Superman kämpft Clark für ein besseres Morgen, aber er hat das Gefühl, keine Veränderung zu bewirken. Die Reichen werden immer reicher, und die Armen kämpfen ums Überleben. Kann Superman wirklich die Unterdrückten retten?"

Superman: The Stranger, konzipiert als sechsteilige Serie, startet am 2. September, wobei DC Black Label als Verlag gilt, der die Geschichte repräsentiert.

Werbung: