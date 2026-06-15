Superman, Batman, und Weird Al Yankovic... DC enthüllt World's Weirdest Comic-Run

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Sie hätten wahrscheinlich nicht erwartet, dass so ein Crossover Realität wird, aber hier sind wir. DC Comics hat angekündigt, dass zwei der größten Kämpfer der Justice League, nämlich Superman und Batman, sich mit niemand Geringerem als der Parodie-Pop-Legende Weird Al Yankovic zusammentun.

Der betreffende Comic gilt als Batman/Superman/Weird Al: World's Weirdest, und es handelt sich um eine Geschichte, die als "dimensionenübergreifend" bezeichnet wird und eine Erzählung zeigt, in der diese drei Helden dem Meister des Seltsamen und Wunderbaren, Mr. Mxyzptlk, gegenüberstehen.

Die Zusammenfassung der Geschichte erklärt Folgendes: "Die fünfte Dimension wird von einer Krankheit getroffen, die alles langweilig und gewöhnlich macht, aber als Mr. Mxyzptlk sich an Superman und Batman um Hilfe wendet, hat dieselbe Seuche die Erde heimgesucht! Anstatt H für einen Helden zu wählen, gibt es nur eine Person, die man anrufen kann: "Weird Al"! Mach dich bereit für ein wildes One-Shot, in dem der einzig wahre "Weird Al" Yankovic dem World's Fifinest Team beitritt!"

Verfasst von Mark Waid und mit Zeichnungen und einem Hauptcover von Dan Schoening, ist Batman/Superman/Weird Al: World's Weirdest ein 40-seitiger One-Shot-Comic, der am 2. September Premiere feiert. Das Cover-Artwork des skurrilen Comics kannst du unten sehen.

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