Supergirl und Blade spielen in einer seltsamen Vampirromanze im DC GO Comic-Crossover die Hauptrollen in einer seltsamen Vampirromanze

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Wenn du nach einer seltsamen, aber schnellen Lektüre suchst, warum richtest du dich nicht auf das neueste Crossover zwischen DC und Marvel? Als DC GO-Projekt erschienen, das auf DC Universe Infinite verfügbar ist, bringt dieses gemeinsame Projekt zwei Helden zusammen, von denen man vielleicht nicht erwartet hätte, dass sie aufeinandertreffen, da sowohl Supergirl als auch Blade zusammenarbeiten.

Diese Geschichte ist Supergirl/Blade und eine One-Shot-Geschichte, die der krytonianischen Heldin und der Vampirjägerin folgt, während sie gemeinsam versuchen, eine Vampir-Liebesserie zu überleben, die vom verdrehten Mojo erschaffen wurde. Die offizielle Zusammenfassung erklärt Folgendes.

"Als Mojo Supergirl und Blade entführt, um in seiner neuesten übertriebenen Vampir-Liebesserie die Hauptrolle zu spielen, finden sich das Mädchen aus Stahl und der Daywalker auf einer Tonbühne gefangen, in der die Kameras nie aufhören zu drehen und die Einsätze sehr real sind. Gezwungen, gegen blutsaugende Gegner, melodramatische Klischees und Mojo selbst zu kämpfen, muss das unwahrscheinliche Duo sich verbünden und sich ihren Weg zur Freiheit erkämpfen, bevor die letzte Wendung der Serie ihr letzter wird."

Geschrieben von CRC Payne und mit Zeichnungen von Mikel Janin und Hugo Petrus, Kolorierung von Marcelo Maiolo und Briefen von Pat Brosseau, ist diese Geschichte jetzt über DCUI lesbar, mit dem zusätzlichen Bonus, dass sie momentan komplett kostenlos ist. Bis etwa zum 8. Mai brauchst du kein Abo, um den Comic zu lesen, also nutze das solange du kannst.

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Angesichts der wachsenden Zahl von Kooperationen zwischen DC und Marvel in letzter Zeit, welche beiden Helden würden Sie gerne als nächstes aufeinandertreffen sehen?