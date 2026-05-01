Supergiant stellt derzeit für "Was kommt als Nächstes nach Hades II " ein?"

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Da Hades II nicht nur auf PC und Switch erschienen ist, sondern auch auf PlayStation und Xbox erschienen ist, richtet der Entwickler Supergiant seine Aufmerksamkeit auf die Zukunft. Obwohl unklar ist, wie das aussehen wird, hat der Prozess begonnen, die Produktion zu steigern und die richtigen Talente für den Job zu gewinnen, wie in einer neuen Stellenanzeige erwähnt wurde.

Wie in den sozialen Medien beschrieben, sucht Supergiant derzeit nach einem Grafik- und Animationsingenieur, der dem in San Francisco ansässigen Team beitreten wird und "uns hilft, das Nächste nach Hades II zu entwickeln."

Die eigentliche Listung gibt keinen weiteren Hinweis darauf, wie dieses zukünftige Spiel aussehen könnte, aber anhand der Anwendung wird es schließlich auf PC und Konsolen erscheinen, da jeder Bewerber "7+ Jahre Erfahrung und Credit bei 2+ ausgelieferten Titeln, idealerweise auf einer oder mehreren Konsolen zusätzlich zum PC" haben muss.

Die Rolle ist außerdem nur für US-Bürger verfügbar, sodass Sie, wenn Sie Interesse haben, dem Supergiant-Team beizutreten, zumindest für diese Rolle im Heimatland des Entwicklers ansässig sein müssen.