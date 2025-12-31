Supergiant hat das Ende von Hades II aufgrund von Fan-Rückmeldungen geändert

HQ

Wenn du seit Early Access richtig gespielt hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dein Hades II -Ende Zagreus und einige Eskapaden beinhaltete, die Melinoe viel von seiner Handlungsfreiheit im Umgang mit Chronos genommen haben. Dieses Ende wurde ziemlich schnell geändert, mit neuen Dialogen, veränderten Szenen und mehr. Dies war jedoch nicht Teil von Supergiants ursprünglichem Plan für das Ende.

"Unser Post-Launch-Patch wurde als Reaktion auf das Feedback der Spieler erstellt." Supergiants Creative Director Greg Kasavin sagte gegenüber GamesRadar+. "Hades 2 wurde, wie sein Vorgänger, von Grund auf für die Early-Access-Entwicklung konzipiert, was bedeutet, dass wir es als ein Spiel konzipiert haben, bei dem das Hören und Reagieren auf Spielerfeedback ein zentraler Bestandteil des Entwicklungsprozesses ist."

"Hades 2 ist auch ein Spiel, das die Auswirkungen der Zeit erforscht." fuhr Kasavin fort. "Ideen über verschiedene Ergebnisse und Möglichkeiten, die hätten eintreten können, und die Notwendigkeit, Rückschläge zu überwinden... Wir haben solche Themen bedacht, als wir Details der Geschichte als Reaktion auf das Feedback der Spieler ergänzt haben."

Wenn du also das erste Ende bekommen hast und es dir nichts ausmacht, scheint es nicht vollständig aus dem Kanon gelöscht worden zu sein. Wenn du jedoch möchtest, dass das zweite Ende ganz dir gehört, dann kann es das sein. Hades II s Ende hatte eine wirklich monumentale Aufgabe zu bewältigen, und obwohl der erste Entwurf für manche Fans vielleicht nicht überzeugt war, zeigte Supergiant, dass es immer bereit ist zuzuhören, indem es einige Änderungen vornahm.