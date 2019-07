Super Monkey Ball: Banana Blitz erscheint 2019 als HD-Remake

In letzter Zeit haben wir mehrere Hinweise auf eine bevorstehende Ankündigung von einem neuen Super Monkey Ball erhalten, gestern Abend hat Sega die Überraschung endlich offiziell gemacht. Super Monkey Ball: Banana Blitz HD erscheint am 29. Oktober auf Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Das HD-Remake des Nintendo Wii-Spiels aus dem Jahr 2006 springt in diesem Winter wohl auch auf den PC (Steam).

Banana Blitz war ein Lorbeertitel für die Wii und wurde von der Presse und den Spielern gut aufgenommen. Die HD-Version enthält 100 Einzelspieler-Level und zehn Minispiele für Mehrspieler, das Game wird außerdem grafisch aktualisiert und erhält verbesserte Steuerelemente. Online-Bestenlisten wird es ebenfalls gebe, außerdem ist die Rede von einem neuen Decathalon-Modus, in dem sich Spieler in den Minispielen messen. Super Monkey Ball: Banana Blitz HD erscheint nur digital und kostet 39,99 Euro.