Neues Super Monkey Ball in Taiwan gelistet

Bereits im Mai berichteten wir, dass Sega die Markenrechte für ein neues Super Monkey Ball erneuerte, jetzt haben wir weitere Hinweise auf eine mögliche Neuveröffentlichung erhalten. Der Blog Goldmetalsonic bemerkte, dass die taiwanische Medienbehörde ein entsprechendes Spiel untersucht und abgesegnet hat.

Aus dieser Auflistung geht hervor, dass es sich hierbei um ein Spiel für PC, PS4 und Switch handelt, darüber hinaus erhalten wir ein paar Schlagworte, die mit Essen in Verbindung stehen. Die Ankündigung eines neuen Monkey-Ball-Spiels könnte also unmittelbar bevorstehen, das letzte Spiel in der Reihe (Super Monkey Ball Bounce) erschien 2014.

Aus verschiedenen Gründen passiert es aber auch immer wieder, dass gelistete Spiele nicht veröffentlicht werden. Bis uns eine offizielle Ankündigung vorliegt, solltet ihr eure Erwartungen deshalb nicht zu hoch ansetzen. Und dabei haben wir ja auch noch gar nicht von etwaigen Lokalisierungsplänen gesprochen...

Quelle: VG247.