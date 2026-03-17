Super Metroid Soundtrack erscheint endlich in Nintendos Musik-App

Nintendo fügt seiner kleinen (aber wachsenden) Musik-App weiterhin Retro-Klassiker hinzu, und heute ist endlich einer der begehrtesten und ikonischsten Soundtracks in der Firmengeschichte auf dem Dienst erschienen.

Super Metroid s schicksalhafte Kompositionen – insgesamt über eine Stunde Musik – können jetzt direkt in der App gestreamt werden. Wie erwartet klingt es genauso gut wie eh und je, von den unheimlichen Ambient-Tönen der Landung auf Crateria bis zu den donnernden Trommeln von Norfair.

Nintendo scheint auch seinen mittlerweile vertrauten Ansatz fortzusetzen, bei dem bestimmte Themen in Playlists gesammelt werden. Diesmal enthält es Battle-Tracks und Musik von Zebes sowie Features wie geloopte Versionen für diejenigen, die wirklich in die Atmosphäre eintauchen wollen und nicht genug bekommen können.

Welcher Metroid-Soundtrack liegt dir am nächsten?