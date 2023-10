HQ

Der 20. Oktober ist einer der größten Tage des Jahres für die Spieleindustrie im Jahr 2023, denn nicht nur Marvel's Spider-Man 2 debütiert, sondern auch der lang erwartete nächste Teil der 2D-Serie Super Mario Bros.. Zu diesem Zweck hatte ich kürzlich die Gelegenheit, eine letzte Vorschau zu schreiben, die auf dem Eröffnungsteil des Spiels basiert, und in dieser Vorschau habe ich erklärt, dass genau dieser Titel, Super Mario Bros. Wonder, ein weiterer Anwärter auf das Spiel des Jahres sein könnte. Nun, jetzt steht die Veröffentlichung vor der Tür und da ich die Gelegenheit hatte, die Vollversion des Spiels auszuprobieren, stimmt diese Behauptung? Einfach ausgedrückt. Ja, ja, das tut es.

Super Mario Bros. Wonder ist das 2D-Plattformspiel Super Mario Bros., auf das wir seit Jahren gewartet haben. Es ist ausgefeilt, strotzt nur so vor Charme, hat sinnvolle neue Ergänzungen und viele nostalgische und klassische Systeme und Mechaniken. Es ist ein wirklich fantastischer und brillanter Titel, der als einer der besten in die Geschichte eingehen wird, den die Switch während ihrer bemerkenswerten Laufzeit je erhalten hat.

Das Abenteuer führt Mario und 11 seiner Freunde in das Flower Kingdom, das im Wesentlichen eine fantastische neue Welt ist, die aus mehreren Biomen besteht, die jeweils ihren eigenen Stil und ihr eigenes ästhetisches Flair mitbringen. Der Grundaufbau dieses Spiels unterscheidet sich nicht von dem, was wir in anderen Super Mario Bros.-Spielen der Vergangenheit gesehen haben, und das ist keineswegs eine Kränkung. Warum etwas ändern, das so einfach und doch effektiv ist? Du übernimmst die Kontrolle über einen der Charaktere und musst dich stetig durch eine ganze Reihe von 2D- (und gelegentlich 2,5D) Levels kämpfen, die mit Feinden und Kreaturen (sowohl neuen als auch bekannten), Tonnen von Umweltgefahren und vielen Geheimnissen vollgestopft sind, um Wonder Flowers zu sammeln, die notwendig sind, um neue Level freizuschalten und schließlich Bowser zu erreichen, um seinen neuesten Amoklauf zu stoppen.

Auch dies ist im Wesentlichen das gleiche bewährte Format, das wir in unzähligen Super Mario Bros.-Spielen gesehen haben, aber Wonder nimmt diesen Stil und läuft wirklich damit davon. Jeder Teil dieses Spiels fühlt sich nur einen Schritt raffinierter an als die Super Mario Bros.-Spiele, die zuvor erschienen sind, sei es in der Art und Weise, wie das Jump'n'Run aufgebaut ist, die Herausforderung, die jedes Level bietet, die Möglichkeiten, wie Sie Ihren Charakter anpassen und Levels angehen können, und sogar in der Art und Weise, wie der Titel seine audiovisuelle Präsentation nutzt, um das Gameplay zu verbessern und zu betonen.

Für mich ist das der Bereich, in dem sich Wonder am meisten von seinen Vorgängern unterscheidet. Musik und Sounddesign waren schon immer wichtig in Mario-Spielen, aber hier ist es noch wichtiger. Ganze Levels wurden mit einem rhythmischen Stil im Kern erstellt und gebaut, einem Setup, das dich auffordert, Zeitsprünge zum Soundtrack zu machen, der während des gesamten Kurses abgespielt wird. Und dann ist da noch die Art und Weise, wie das Spiel mit Sounddesign auf deine Aktionen reagiert. Im Laufe eines Kurses findest du neue Blöcke, die Soundeffekte abspielen, wenn du über sie läufst, sowie Blumenfiguren, die dich auf der Reise begleiten, und das alles auf einem brillanten Soundtrack mit zeitlosen Originalnummern. Es ist, in Ermangelung eines besseren Ausdrucks... wunderbar.

Was das Gameplay betrifft, so scheint die Macht des Wunders das, was wir erwarten, auf den Kopf zu stellen. Man merkt, dass das Entwicklerteam in der Lage war, wirklich kreativ zu werden, wie sie das Gameplay hier anbieten, denn es ist verrückt und seltsam, aber auch völlig einzigartig und für jeden Kurs etwas Besonderes. Es gibt unzählige Levels in diesem Spiel zu absolvieren, jedes mit seinen eigenen Geheimnissen und neuen Designelementen, und keines von ihnen fühlt sich ähnlich an, dank der Art und Weise, wie die Wonder Flowers die Dinge aufrütteln. Was ich hier meine, ist, dass, wenn Sie eine Wonder Flower während eines Kurses finden, dies genau dieses Niveau dramatisch verändern wird. Es geht von typischem und klassischem 2D-Mario-Jump'n'Run-Spaß bis hin zu etwas mit völlig neuen Mechaniken, zum Beispiel ein Goomba oder ein anderer Gegnertyp zu werden oder besondere musikalische Darbietungen zu entdecken. Dies geschieht natürlich zusätzlich zum Sammeln zusätzlicher Gegenstände wie großen Flower Coins, die als Währung verwendet werden, auf der Spitze des Fahnenmastes am Ende des Levels zu landen und sogar andere Geheimnisse und Goodies auf dem Weg zu finden. Der Punkt ist, dass ein Kurs zwar nur zwei Minuten dauert, um von Anfang bis Ende zu gehen, aber es gibt eine Fülle von Gründen, zurückzugehen und weiter zu erkunden, um etwas zu finden, das unter der Oberfläche verborgen ist.

Ich werde jedoch sagen, dass, während Wonder aus vielen Gründen ausgezeichnet ist, die Power-Ups ein Bereich sind, in dem sich das Spiel ein wenig glanzlos anfühlt. Dies liegt wahrscheinlich an der neuen und wohl größten Ergänzung, Badges. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Perks, die du vor dem Start eines Levels aktivieren kannst, damit dein Charakter einen zusätzlichen Trick im Ärmel hat. Dies könnte die Parachute Cap sein, mit der Sie über Entfernungen gleiten können, die Grappling Vine, um über große Lücken zu zoomen, der Coin Magnet, um Münzen in Ihrer Nähe aufzuheben, der Sensor, um Geheimnisse zu erkennen, die Sie sonst verpassen könnten, und so weiter. Es gibt Tonnen von Badges zu finden und zu sammeln, und jedes beeinflusst das Gameplay auf ziemlich signifikante Weise, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass sich Power-Ups die meiste Zeit wie ein nachträglicher Einfall anfühlen. Sicher, die Fire Flower ist immer noch großartig für den Umgang mit Feinden, und der Drill Mushroom, Bubble Flower und Elephant Fruit eröffnen neue Möglichkeiten, mit einem Level zu interagieren und zusätzliche Geheimnisse zu finden, aber sie sind nicht die super aufregenden, spielbestimmenden Ergänzungen, die wir in früheren Super Mario Bros. Spiele.

Die Multiplayer-Unterstützung ist auch ein sehr beeindruckendes Feature in diesem Spiel. Die Möglichkeit, sich mit Freunden vor Ort oder online zusammenzuschließen, wo es ein breiteres Multiplayer-Angebot gibt, öffnet die Tür zu einer ganzen Reihe neuer Möglichkeiten, diesen Titel zu genießen. Hinzu kommt, dass das Spiel auch auf jüngere Leute zugeschnitten wurde, da fünf der 12 spielbaren Charaktere immun gegen feindlichen Schaden sind, was das Jump'n'Run-Erlebnis weniger stressig macht, da man sich bei diesen Charakteren ausschließlich um Umweltgefahren kümmern muss.

Aber das Wichtigste, was man mitnehmen kann, wenn es um Super Mario Bros. Wonder geht, ist, dass es nicht wirklich darum geht, das Drehbuch dessen, was wir von einem Super Mario Bros.-Titel erwarten, neu zu schreiben, sondern die Erfahrung, die wir kennen und lieben gelernt haben, zu verfeinern und zu perfektionieren. Zwischen den audiovisuellen Elementen, dem Multiplayer-Angebot, der Tatsache, dass die Karten zwischen den Levels offene Abschnitte haben, die es dir ermöglichen, zusätzliche Geheimnisse zu erkunden und zu entdecken, und zwar so viele Geheimnisse, dass es wirklich schwierig ist, sie aufzulisten. Dies ist ein Spiel, das sich wie der lang erwartete nächste Schritt in der Super Mario Bros.-Serie anfühlt.