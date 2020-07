Summer Game Fest: Online-Event bringt am 21. Juli etliche Demos zur Xbox One

Anfang dieses Sommers kündigte unser Freund Geoff Keighley das Summer Game Fest an, eine Art E3-Ersatz, der in einem Zeitraum von einem halben Jahr alle Gaming-Events unter der Sonne in einen thematischen Rahmen packen sollte. Eine Reihe großer Enthüllungen und Ankündigungen haben wir in diesem Zuge bereits gesehen, doch einige spannende Dinge stehen uns noch bevor. Microsoft will diese Aktion nutzen, um ab dem 21. Juli viele Demos auf die Xbox One zu bringen. Steam hat kürzlich etwas Ähnliches gemacht und das kam bei den experimentierfreudigen PC-Fans gut an.

Vom 21. bis zum 27. Juli dürfen wir uns also auch auf der Xbox One einige neue Spiele ausprobieren. Konkret werden Vorab-Demos von mehr als 60 Titeln erwartet, darunter die folgenden Games:

Uns wurde gesagt, dass einige der Demos auch nach Ablauf der Frist erhalten bleiben sollen, während andere wieder verschwinden, damit die Entwickler weiterhin in Ruhe daran arbeiten können. Ihr solltet euch also darauf gefasst machen, die Spiele schnell zu spielen, solange sie verfügbar sind. Weitere Details der Aktion gibt es hier.