Steam Game Festival lädt zu Hunderten PC-Demos ein

Noch bis zum 22. Juni können PC-Spieler an Valves "Steam Game Festival" teilnehmen. Ihr erhaltet dort Zugriff auf Hunderte kostenloser Demos zu aktuellen und kommenden Spielen, was eine tolle Gelegenheit ist, um neue Dinge auszuprobieren. Die Aktion läuft bereits seit einigen Tagen und wird rund um die Uhr von verschiedenen Entwicklern in Livestream-Sessions begleitet. Alle Infos gibt es hier.

Ansonsten könntet ihr am Wochenende auf dem PC Kingdom Come: Deliverance zocken, denn das ist in der Vollversion noch bis zum Montag auf Steam spielbar. Auch Ubisoft richtet sich an PC-Spieler, denn auf Uplay steht Assassin's Creed Origins vom 19. bis 22. Juni kostenlos bereit. Bei Epic Games gibt es derzeit ein kleines Pixel-Kleinod namens Pathway gratis - das ist ein hübsches Roguelike-Abenteuer.

Im Zuge der Free Play Days erlaubt Microsoft seinen Xbox-Gold-Abonnenten am Wochenende drei Titel auf der Xbox One zu spielen: eFootball PES 2020, MotoGP 19 und Don't Starve Together: Console Edition. All diese Titel stehen zahlenden Nutzern ab sofort zum Download bereit und werden bis zum Montagmorgen verfügbar sein.