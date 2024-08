Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars bestätigen, dass sie noch am Leben sind, und legen ein Startdatum im Jahr 2025 fest

HQ

Klassische JRPG-Fans haben ein Jahr voller Angst hinter sich, denn vor etwas mehr als einem Jahr herrschte Stille über der Veröffentlichung der Suikoden I & II Remasters. Uns wurde damals gesagt, dass diese Zusammenstellung der beiden Abenteuer mit dem Namen Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars im Sommer 2024 erscheinen würde, aber wie Sie vielleicht bemerkt haben, ist dies nicht der Fall. Jetzt hat Nintendo die Zweifel ausgeräumt und im Partner-Showcase mitgeteilt, dass Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars am 6. März 2025 für Switch, PS4, Xbox One und PC erscheinen wird.

Nicht die beste Nachricht, nach der wir gesucht haben, aber hoffentlich bedeutet dies, dass es keine Verzögerungen mehr für diese Serie gibt, die die aktuellen Eiyuden-Chroniken inspiriert hat und als spiritueller Vater gilt.

Den neuen Trailer zu Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars könnt ihr euch unten ansehen.