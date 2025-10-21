Südkoreanische Frau flippt durch Kakerlake aus und brennt ganzes Wohnhaus nieder, um sie zu töten

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass eine Frau in ihren 20ern aus Osan, Südkorea, versehentlich ihr Wohnhaus in Brand gesetzt hat, als sie versuchte, eine Kakerlake mit einem improvisierten Flammenwerfer zu töten, wie die örtliche Polizei mitteilte.

Berichten zufolge benutzte die Frau ein Feuerzeug und ein brennbares Spray, um das Insekt zu verbrennen, eine Methode, die sie zuvor ausprobiert hatte. Diesmal breiteten sich die Flammen jedoch schnell aus, entzündeten Gegenstände in ihrem Haus und verursachten einen Großbrand. Schauen Sie sich das Video unten an (synchronisiert mit KI).

Tragischerweise starb eine Nachbarin, eine Chinesin in ihren 30ern, nachdem sie aus einem Fenster im fünften Stock gefallen war, als sie mit ihrem Mann und ihrem zwei Monate alten Baby fliehen wollte. Dem Ehemann gelang es, das nächste Gebäude sicher zu erreichen, nachdem er das Baby einem anderen Bewohner übergeben hatte.

Die Polizei sagte, dass die verantwortliche Frau wegen Fahrlässigkeit mit Todesfolge angeklagt werden könnte. Acht weitere Bewohner erlitten eine Rauchvergiftung, und die Ermittler glauben, dass das Paar versucht hat, durch das Fenster zu fliehen, weil dichter Rauch die Treppe blockiert hatte.