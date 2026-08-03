Südkorea plant, die Steuern für große Grundstückseigentümer im Land zu erhöhen

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Eine der größten Krisen, mit denen die heutige jüngere Generation in weiten Teilen der Welt konfrontiert ist, ist die Schwierigkeit, ihr erstes Zuhause zu erreichen – ein Problem, mit dem Länder wie Spanien und Südkorea konfrontiert sind. Im Fall Südkoreas scheint die Regierung jedoch bereit zu sein, Immobilienspekulanten und Großgrundeigentümern das Leben schwer zu machen, die den gesamten Wohnungsbestand horten, die Preise in die Höhe treiben und den freien Zugang zum Markt einschränken.

Laut einem Reuters-Bericht hat die südkoreanische Regierung heute, am Montag, eine Reform gestartet, um die Steuern für große Grundstückseigentümer im Land zu erhöhen, um die öffentliche Unzufriedenheit über hohe Immobilienpreise und Volatilität an den Aktienmärkten zu dämpfen.

"Wir werden die Grundsteuern auf angemessene Weise reformieren, um einen wohnungsorientierten Immobilienmarkt zu schaffen, basierend auf dem Prinzip, dass ein Haus ein Ort zum Wohnen und nicht zum Kaufen ist", sagte Finanzminister Koo Yun-cheol.

Bezüglich der in den angekündigten jährlichen Änderungen des Steuergesetzes enthaltenen Änderungen hat das Finanzministerium vorgeschlagen, die Grundsteuerbefreiungen für diejenigen, die ihr eigenes Zuhause besitzen und dort leben, zu erhöhen und sie für alle anderen zu reduzieren.