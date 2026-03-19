Südkorea erhöht vor dem BTS-Reunion-Konzert Terroralarm: 260.000 Fans und 6.500 Polizisten

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Als BTS zuletzt als vollständige Gruppe gemeinsam auftrat, war es im Oktober 2022. Seitdem haben alle sieben Mitglieder den Wehrdienst Südkoreas abgeschlossen, die Welt hat sich erheblich verändert und die Vorfreude ist nur gewachsen. Am Samstag spielen sie auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul, vor dem historischen Gyeongbokgung-Palast, einen Tag nach der Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums Arirang. Bis zu 260.000 Menschen werden in der Region erwartet. Seoul bereitet sich entsprechend vor.

Wie The Guardian berichtete, haben die Behörden die Terrorwarnung in dieser Woche auf das zweitniedrigste Niveau auf einer Vierstufeskala für Teile der Hauptstadt erhöht – eine Maßnahme, die bis Mitternacht am Samstag in Kraft bleibt. Die Polizei nannte die sich verschlechternde internationale Lage, einschließlich der Nahostkrise, als Gründe dafür, dass ein Anschlag nicht ausgeschlossen werden könne. Die US-Botschaft befindet sich etwa 160 Meter von der Bühne entfernt.

"Das Thema ist die Sicherheit", sagt Lee Jae Myung, südkoreanischer Präsident, der bei einer Kabinettssitzung diese Woche zu erhöhter Wachsamkeit des Innenministeriums und der Notfalldienste forderte.

Die Sicherheitsoperation spiegelt das wider. Die Polizei von Seoul wird 6.500 Beamte einsetzen, darunter mehr als 70 Einheiten der Bereitschaftspolizei. Weitere 3.400 städtische Mitarbeiter werden vor Ort sein, zusammen mit 102 Feuerwehrautos und 803 Feuerwehrleuten. Eingangstore mit Metalldetektoren, Fahrzeugbarrieren, Eisenstachelstreifen und Zugangsbeschränkungen zu 31 umliegenden Dächern vervollständigen das Bild. Die Entnahme ziviler Waffen aus Polizeistationen in ganz Seoul wurde für den Tag verboten.

Der Schatten der Menschenmenge in Itaewon 2022, bei der 159 Menschen ums Leben kamen, schwebt über der Planung. Südkorea hat es nicht vergessen, und die Regierung geht kein Risiko ein.

Jenseits des Sicherheitsperimeters hat die Stadt ein kulturelles Programm rund um das Konzert aufgebaut. BTS-inspirierte Fassaden werden am Freitagabend wichtige Wahrzeichen erhellen, eine Drohnenshow findet über dem Han-Fluss statt, und Installationen in der ganzen Stadt laufen bis Mitte April. Die Serie selbst wird live auf Netflix in mehr als 190 Ländern gestreamt.

Und Samstag ist erst der Anfang. Es folgt eine Welttournee durch 34 Städte, 82 Shows und fünf Kontinente.