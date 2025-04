Südkorea äußert sich besorgt über chinesische Meeresstruktur in umstrittenen Gewässern

HQ

Die neuesten Nachrichten über Südkorea und China . Südkorea hat seine tiefe Besorgnis über die jüngste Errichtung einer Meeresstruktur durch China vor seiner Westküste zum Ausdruck gebracht, in einem Gebiet, das seit langem von beiden Nationen umstritten ist.

Am Donnerstag äußerte das Außenministerium in Seoul diese Befürchtungen während eines maritimen Dialogs in Seoul, bei dem chinesische Beamte klarstellten, dass es sich bei der Struktur lediglich um Fischzuchtgeräte handele, die nichts mit Gebietsansprüchen zu tun hätten.

Trotz dieser Zusicherung hat die Lage des Bauwerks in den umstrittenen Gewässern des Gelben Meeres, einem Gebiet, in dem sich die ausschließlichen Wirtschaftszonen der beiden Länder überschneiden, in Seoul die Befürchtung geweckt, dass China ein Interesse an der Region geltend machen könnte.

Beide Länder haben sich verpflichtet, die Kommunikation offen zu halten und verantwortungsvoll mit dem Thema umzugehen, ohne zuzulassen, dass es ihre Beziehungen im weiteren Sinne stört oder weitere Spannungen provoziert. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.