Südamerika sieht dank Microsoft Flight Simulator 2024 besser aus als je zuvor: World Update XIX

Als der Microsoft Flight Simulator im Jahr 2020 auf den Markt kam, setzte er die Messlatte dafür, wie schön fotorealistische Spielgrafiken sein können, und bot auch aufregende neue Möglichkeiten, Technologie in Videospielen einzusetzen. Seitdem hat der französische Entwickler Asobo Studio es mit sogenannten World Updates immer weiter ausgebaut, und das ist anscheinend etwas, was sie auch mit dem letztjährigen Microsoft Flight Simulator 2024 tun werden, und sie behalten sogar die Nummerierung bei.

Jetzt kündigt die offizielle Website an, dass es Zeit für World Update XIX ist. Dieses Mal ist es Südamerika, das besonders viel Liebe bekommt und wir können lesen:

"Brasilien und seine nördlichen Nachbarländer Guyana, Surinam und Französisch-Guayana beherbergen einige der spektakulärsten Sehenswürdigkeiten und Ökosysteme der Welt. Die Region umfasst einen Großteil des riesigen Amazonasbeckens, der Karibik- und Atlantikküste sowie moderner Städte. World Update XIX lädt euch ein, diese vielfältigen Regionen zu erkunden, die in exquisiten Details nachgebildet sind."

Insgesamt wurden 75 Points of Interest aufgepeppt und wir haben noch ein paar weitere Gameplay-Herausforderungen für uns drauf. Schauen Sie sich all dies im neuen Video unten an. Das Welt-Update XIX ist jetzt als kostenloser Download verfügbar.