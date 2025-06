Suda 51 enthüllt neues Spiel Romeo is a Dead Man

Die Fans von Grasshopper Manufacture freuten sich, als wir das neueste Projekt von Suda51, Romeo is a Dead Man, zu sehen bekamen, das genauso extravagant aussieht, wie wir es von dem gefeierten Entwickler erwarten würden.

Romeo is a Dead Man, das heute Abend als Teil des PlayStation State of Play enthüllt wurde, wird mit einem stilistischen Cinematic eröffnet, in dem unser titelgebender Protagonist tödlich verwundet wird. Romeo, dessen Leben durch einen Prototyp gerettet wurde, ist ein neuer Spezialagent, der unter dem Codenamen Dead Man Jagd auf Raum-Zeit-Verbrecher macht.

Mit Waffen und Schwertern sowie seiner Dead Gear hackt, schlitzt und schießt sich Romeo durch mehrere Universen, während er auch nach seiner verschwundenen Freundin Julia sucht.

Romeo is a Dead Man erscheint im Jahr 2026.