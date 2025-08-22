Styx: Blades of Greed wird später in diesem Jahr veröffentlicht

HQ

Styx ist eine langjährige Spieleserie, die erstmals 2014 veröffentlicht wurde. Diese Titel dienen sowohl als Spin-off als auch als Prequel zu Of Orcs and Men. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des gerissenen Kobolds Styx, der sich ständig in brenzligen Situationen befindet, die am besten mit Geduld, Heimlichkeit und einer Reihe professioneller Werkzeuge gelöst werden.

Im kommenden Styx: Blades of Greed bleibt die Formel intakt: stille Attentate, cleverer Diebstahl und jede Menge Schleichen. Das Spiel soll Ende 2025 für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Auf der Gamescom wurde kürzlich ein neuer Trailer enthüllt, der den Fans einen ersten Blick auf das nächste Kapitel der düsteren Abenteuer von Styx gewährt. Sie können es sich unten ansehen.

