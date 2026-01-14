Styx: Blades of Greed präsentiert kostenlose Demo auf Steam

HQ

Styx: Blades of Greed konnte sein Veröffentlichungsziel 2025 vielleicht nicht erreichen, aber es lag nicht weit daneben, denn das Spiel soll stattdessen am 19. Februar erscheinen. Vor diesem Start haben wir einen neuen Vorbestellungstrailer, der unseren Lieblingsgoblin zeigt, der einige Morde begeht, und uns mitteilt, dass es eine kostenlose Demo auf Steam gibt.

Die Demo benötigt etwa 17 GB zur Installation, also nicht die kleinste Datei, aber sie gibt uns einen der ersten richtigen Einblicke in das nächste Kapitel von Styx. Auch im Trailer sehen wir, dass sich die Geschichte ganz um Quartz drehen wird, einen magischen Stein, an dem Styx es liebt, seine fettigen Hände überall zu bekommen.

Wir werden außerdem durch drei verschiedene Gebiete reisen und Styx' neue Fähigkeiten und Tricks nutzen, um ihn so gut wie möglich außer Sicht zu halten. Wenn du entdeckt wirst, scheint das Spiel nicht sofort vorbei zu sein, denn Styx kann selbst gepanzerte Gegner eins gegen eins bekämpfen. Schau es dir unten selbst an und lade hier die Demo herunter, wenn du es ausprobieren möchtest.