Sturm Kristin schaltet in Portugal den Strom auf 800.000 Kräfte ab und zieht dann nach Spanien ein

Der Sturm Kristin heimsuchte Portugal am Mittwoch, ließ mehr als 800.000 Menschen ohne Strom zurück und verursachte weitreichende Schäden an Häusern, Straßen und Schienennetzen. Die Zivilschutzbehörden meldeten etwa 1.500 wetterbedingte Vorfälle, darunter umgestürzte Bäume und umgestürzte Versorgungsposten, wobei Böen bis zu 150 km/h erreichten. Mindestens eine Person starb, als ein Baum auf ihr Auto in der Nähe von Lissabon fiel.

Der Sturm zog dann nach Spanien und verstärkte die Herausforderungen eines früheren Systems, Sturm Joseph. Schnee und starke Winde störten über 160 Straßen, darunter wichtige Autobahnen wie die A-6, die Madrid mit dem Nordwesten verbindet. In Torremolinos tötete eine herabfallende Palme eine Frau, während Teile des Zentrums von Madrid mit Schnee bedeckten Dächer sahen. Die Behörden erteilten im Süden von Almeria rote Alarme und schlossen Parks, wobei sie Outdoor-Sportarten und Bildungsaktivitäten als Reaktion auf die gefährlichen Bedingungen aussetzten.

Meteorologen warnten, dass die Winde in einigen Gebieten Hurrikanstärke erreichen könnten, wobei die Notdienste die Bewohner zu Vorsichtsmaßnahmen aufforderten. Trotz der Schwere betonten die Beamten, dass koordinierte Reaktionsmaßnahmen und rechtzeitige Warnungen noch größere Schäden und Verluste an Menschenleben verhindert hätten, da Spanien und Portugal sich auf anhaltende stürmische Bedingungen in den kommenden Tagen vorbereiten...