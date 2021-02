Studio hinter Yooka-Laylee wächst und bestätigt ein neues Spiel

You're watching Werben

Playtonic, die Schöpfer von Yooka-Laylee und Yooka-Laylee and the Impossible Lair, sprachen in letzter Zeit sehr aufgeregt über interne Veränderungen, sodass einige Fans die wildesten Vermutungen aufstellten. In Wahrheit hat das Team beschlossen, ein Publishing-Label namens "Playtonic Friends" zu schaffen, das in Zukunft als Herausgeber von Spielen dienen soll. Gleichzeitig bestätigen die Briten, dass sie gerade an einer Reihe von Spielen arbeiten und dabei scheint es nicht nur um Charaktere aus dem Yooka-Laylee-Universum zu gehen.

Es gibt bereits drei Entwickler, die sich dem Verlagswesen von Playtonic Friends angeschlossen haben: Awe Interactive (BPM: Bullets Per Minute), das Slime-san-Studio Fabraz und die OK-Golf-Entwickler Okidokico. Leider wissen wir nicht, ob diese Teams derzeit neue Spiele entwickeln, aber das bekommen wir sicher auch so mit. Während wir auf Infos warten, solltet ihr das schöne Werbevideo des Verbunds ansehen: