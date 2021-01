Playtonic scheint bald umbenannt zu werden

You're watching Werben

Kürzlich haben die Entwickler von Playtonic an alle Personen, die ihr erstes Spiel Yooka-Laylee unterstützt haben, eine E-Mail versandt und obwohl die Adressaten darum gebeten wurden, den Inhalt des Schreibens geheim zu halten, landete der Brief im Internet. Das Studio wollte ihre Unterstützer nur wissen lassen, dass in Kürze eine organisatorische Entwicklung ansteht. Das Team erarbeite bereits offizielle Grafiken für ein ominöses Rebranding, das wollten sie ihren größten Fans einfach nur sagen.

Weitere Hinweise gibt es nicht, deshalb können wir auch nur raten, was die Firma als Nächstes vorhat. Einige unserer Redakteure hoffen darauf, dass Nintendo oder Microsoft ihnen die Ressourcen zur Verfügung stellen, um an alten Plattformern zu arbeiten, aber es könnte genauso gut in eine andere Richtung gehen. Wir wissen es einfach nicht, aber laut Playtonic soll "alles in Kürze enthüllt werden". Seid gespannt.