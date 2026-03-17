Studien zeigen, dass die Verkehrstoten steigen, wenn ein großes Album auf Spotify veröffentlicht wird

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Eine Studie der Harvard University hat ergeben, dass die Verkehrstodesfälle in den Vereinigten Staaten an den Tagen zunehmen, an denen Spotify neue Alben bekannter Künstler veröffentlicht. Tatsächlich zeigt eine aktuelle Studie des National Bureau of Economic Research, dass das Musikstreaming auf Spotify an den Tagen, an denen "bedeutende" Musikalben auf der Plattform veröffentlicht werden, um 43 Prozent zunimmt. Gleichzeitig steigen die Verkehrstoten auf US-Straßen an diesen Tagen laut Studie laut Techxplare um 15 Prozent.

Die Forscher analysierten Unfallstatistiken an den Veröffentlichungstagen der 10 meistgestreamten Alben zwischen 2017 und 2022. Und dann, zum Vergleich, an den 10 Tagen sowohl vor als auch nach den Veröffentlichungsterminen. Anhand von Spotify-Daten fanden sie "durchschnittlich 123,3 Millionen Streams an den wichtigsten Albumveröffentlichungstagen, verglichen mit nur 86,1 Millionen Streams an den Tagen davor und danach – ein Anstieg von 43 % an den Veröffentlichungstagen".

Okay, super, aber was ist mit den Verkehrstoten? Die Forscher fanden "durchschnittlich 139,1 Todesfälle an den Tagen der Entlassung, was einem Anstieg von 18,2 Todesfällen gegenüber dem Durchschnitt von 120,9 Verkehrstoten in den 10 Tagen vor und nach den Freigaben entspricht". Wenn man die Daten zusammenzählt, stiegen die Todesfälle um 15,1 % und ergeben insgesamt 182 zusätzliche Todesfälle in den 10 Tagen, an denen diese großen Alben veröffentlicht wurden.

Ein weiterer Hinweis war, dass der Anstieg der tödlichen Unfälle auch bei Einzelpersonenfahrzeugen größer war und die Fahrer ebenfalls tendenziell jünger waren.

Vielleicht hilft KI in Zukunft bei all dem? Künstliche Intelligenz könnte eine neue Reihe ablenkender Aufgaben während der Fahrt ermöglichen. KI könnte auch die Sicherheit erhöhen, indem sie Aufgaben vom Fahrer übernimmt, darunter Musik finden oder eine Arbeits-E-Mail verfassen.