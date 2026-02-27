Studien legen nahe, dass männliche Neandertaler häufiger mit menschlichen Weibchen paaren

HQ

Neue genetische Forschungen legen nahe, dass die Kreuzung zwischen Neandertalern und frühmodernen Menschen häufiger zwischen männlichen und weiblichen Menschen stattfand. Die Studie, veröffentlicht in Science , bietet eine neue Erklärung dafür, warum Neandertaler-DNA im menschlichen X-Chromosom weitgehend fehlt.

Forscher unter der Leitung von Alexander Platt und Sarah Tishkoff von der University of Pennsylvania verglichen DNA von Neandertaler-Überresten (einschließlich der Altai-, Chagyrskaya- und Vindija-Individuen) mit genetischen Daten von subsaharischen afrikanischen Populationen ohne Neandertaler-Abstammung. Sie stellten fest, dass die X-Chromosomen der Neandertaler einen Überschuss von 62 % an moderner menschlicher DNA aufwiesen, was die Knappheit von Neandertaler-DNA auf dem menschlichen X-Chromosom widerspiegelt.

Da Weibchen zwei X-Chromosomen und Männchen nur eines tragen, würde die Paarungsrichtung die Gene-Ausbreitung bestimmen. Wenn männliche Neandertaler häufiger mit weiblichen Menschen zusammenarbeiten würden, würden weniger Neandertaler-X-Chromosomen in den menschlichen Genpool gelangen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass langfristige Paarungsmuster und nicht genetische Inkompatibilität die sogenannten "Neandertaler-Wüsten" in der menschlichen DNA erklären könnten...