Streitende Paare sind das Thema der nächsten Staffel von Beef

HQ

Es ist fast Zeit, dass einer der meistgelobten aktuellen Netflix-Produktionen eine zweite Reihe von Episoden zeigt, die nicht mit den Ereignissen der ersten Staffel verbunden oder verbunden sind. Nachdem ich Ali Wong und Steven Yeun im ersten Kapitel von Beef gesehen habe, ist nun eine weitere Staffel unterwegs und soll bald auf der Streaming-Plattform Premiere feiern.

Das nächste Kapitel wird sich von zwei Menschen entfernen, die sich gegenseitig zur Hölle machen, und sich stattdessen auf zwei Paare konzentrieren, die in allerlei Drama verstrickt werden, als ein jüngeres Duo einen besorgniserregenden Streit zwischen einem älteren Duo miterlebt. Es versteht sich von selbst, dass solche Dinge nicht einfach so verschwinden.

Das jüngere Duo besteht aus Cailee Spaeny und Charles Melton, während das ältere Paar Oscar Isaac und Carey Mulligan umfasst, und die zweite Folge von Beef enthält ebenfalls Youn Yuh-jung und Song Kang-ho.

Die Zusammenfassung der nächsten Staffel ist unten zu sehen, ebenso wie der neueste Trailer, wobei die neuen Episoden bereits am 16. April Premiere feiern sollen.

"Beef kehrt mit einer neuen Besetzung und einem neuen "Beef zurück", als ein Gen-Z-Paar einen alarmierenden Kampf zwischen ihrem Millennial-Boss und seiner Frau miterlebt."