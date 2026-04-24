Stormforge präsentiert ein wunderschön animiertes Fantasy-Überlebensabenteuer mit Cel-Shading

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Roboto Games ist auf der Second Wind Showcase vertreten, um eine weitere beeindruckende Video-Vorschau von Stormforge zu präsentieren, seinem koop-Fantasy-Überlebenserlebnis für bis zu 8 Spieler, das 2026 über Steam im Early Access verfügbar ist.

Stormforge spielt in einer Welt, die von magischen Stürmen verwüstet wird, von denen jeder einzigartige Gefahren und Chancen birgt. Es wurde auch stark Wert darauf gelegt, die Community des Spiels zu unterstützen. Das Studio wird Entdeckern ermöglichen, mit einer Vielzahl von Ausrüstungen, interessanten Punkten und von der Community erstellten Spielregeln zu spielen, die ohne separate Downloads zugänglich sind, und es wird umfangreiche Unterstützung für Mods und Tools zur prozeduralen Weltgenerierung geben.

Sehen Sie sich dieses visuell beeindruckende Erlebnis im Trailer und den untenstehenden Screenshots an.