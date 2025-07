Still Wakes the Deep Entwickler The Chinese Room wird unabhängig

HQ

The Chinese Room hat seinen Abschied von Sumo Digital angekündigt und wird nun als unabhängiges Studio weitermachen. Dies geschieht nach Befürchtungen, dass der Entwickler von Still Wakes the Deep von einer anderen Agentur oder Firma geschluckt werden könnte.

In einer Erklärung gegenüber IGN sagte der Studiodirektor von The Chinese Room, Ed Daly, dass der Deal es The Chinese Room ermöglichen wird, seine kreativen Ziele zu erreichen. "Dieses Management-Buyout ermöglicht es uns, den kreativen Drang zu stillen, weiterhin an neuem, originellem geistigem Eigentum zu arbeiten, aber auch bei anderen Projekten mit anderen Studios zusammenzuarbeiten, wenn sie zu unserer Vision passen", sagte er. "Das ist es, was wir tun, und wir wollen es auch weiterhin tun, also freuen wir uns, in diesem Sinne weiterzumachen."

Still Wakes the Deep stach bei seiner Veröffentlichung im letzten Jahr als frisches Horrorerlebnis hervor. Jetzt besteht die Hauptaufgabe von The Chinese Room darin, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 fertigzustellen, eine Fortsetzung des Kultklassikers aus dem Jahr 2004, das von Entwickler zu Entwickler verschoben wurde, da die Studios Schwierigkeiten haben, es zum Leben zu erwecken.