Still Wakes the Deep bekommt nächste Woche eine Erweiterung

Entwickler The Chinese Room hat bekannt gegeben, dass sein gefeiertes Abenteuer-Horror-Spiel Still Wakes the Deep bereits nächste Woche mit einer eigenen Erweiterung wachsen wird. Ja, am 18. Juni können Fans zum Spiel zurückkehren, um ein völlig neues Kapitel aufzuschlagen, das 10 Jahre nach dem Beira D -Vorfall spielt, der die Geschichte des Hauptspiels ausmachte.

Diese Erweiterung ist als Siren's Rest bekannt, und was sie erforschen und abdecken wird, fügt die entsprechende Pressemitteilung hinzu: "1986. Die Beira D ist nun eine ächzende Stahlkatakombe, die in den tintenfarbenen Tiefen der Nordsee vergraben ist. Was geschah wirklich an jenem Dezembertag im Jahr 1975, als die Verbindungen zum Festland unterbrochen wurden und die Bohrinsel spurlos sank? Welche Antworten können Familien gegeben werden, die auch nach zehn Jahren noch trauern?

"Du bist Mhairi. Und Sie werden diese Antworten finden. Als Anführer eines Sättigungstauchgangs zum Wrack der Beira D tauchst du ab, ein zerbrechliches Licht in der erdrückenden Dunkelheit. Deine Mission: Finde das Schicksal der Besatzung auf und berge die Überreste ihres Todes."

Siren's Rest bietet eine völlig neue Geschichte, die von Sagar Beroshi von Helldivers II geschrieben wird, wobei die Erweiterung auch eine frische Besetzung bietet. Uns wurde gesagt, dass Lois Chimimba von Doctor Who und Shetland als Mhairi auftreten wird, während Lorn Macdonald von Bridgerton und The Lazarus Project sowie David Menkin von Final Fantasy XVI und Alan Wake 2 auftreten werden.

Still Wakes the Deep: Siren's Rest wird am 18. Juni zum Preis von 9,99 £ / 12,99 $ / 12,99 € auf den Markt kommen. Es wird auf allen Plattformen verfügbar sein, auf denen das beste Spiel verfügbar ist. Schauen Sie sich den Siren's Rest -Trailer unten an.