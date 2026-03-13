Stewie Griffin bekommt seine eigene Spin-off-Serie, die auf seinen Abenteuern durch Raum und Zeit basiert

Eine neue Spin-off-Serie von Family Guy ist in Arbeit, die dem manischen Kleinkind Stewie Griffin folgt. Es soll in der Fernsehsaison 2027-2028, präsentiert von Fox und Hulu, Premiere feiern und schließlich international auf Disney+ Premiere feiern, wenn es auf unseren Bildschirmen erscheint.

Laut Deadline wird Stewie den gleichnamigen Star der Serie aus seinem alten Kindergarten entfernen und gezwungen sein, eine neue zu besuchen, die nicht gerade in einem guten Zustand ist. Das Vorschulleben ist für die Kinder ziemlich langweilig, und eine 75-jährige Schildkröte fungiert als Klassenhaustier, aber als Stewie seine Reihe von Geräten hervorholt, mit denen er durch Raum und Zeit reisen kann, begibt er sich mit seinen neuen Freunden auf eine Reihe von Abenteuern.

Brian, Stewie s geliebter Hund, wird hier und da im Ableger auftreten, aber es wird allgemein angenommen, dass diese Serie als eigenständige Einheit von Family Guy agieren wird. Es sieht nicht so aus, als ob Stewie s neues Vorschulleben Einfluss auf seine aktuellen Handlungsstränge in Family Guy haben wird, zum Beispiel.

Stewie reiht sich in eine Reihe weiterer langjähriger Fox-Animationsserien ein, wie Family Guy, American Dad und The Simpsons. Stewie wird voraussichtlich etwas kürzere Staffeln haben als beide dieser Serien, also irgendwo unter den 15 Episoden pro Staffel, die die genannten Serien produzieren.