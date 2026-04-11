Steven Yeun zu einem zukünftigen MCU-Auftritt: "Sag niemals nie"

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Wir hätten einen anderen Sentry in Marvels Thunderbolts* haben können, denn eine Zeit lang war es so, dass Steven Yeun die Rolle spielen würde. Yeun musste sich jedoch zurückziehen, was dazu führte, dass Lewis Pullman die Rolle des Bob/Sentry übernahm.

Im Gespräch mit MovieWeb sagte Yeun, dass er Thunderbolts* gesehen habe und ein weiteres MCU-Debüt nicht ausschließen wolle. "Ich liebe Jake, Jake Schreier, ein unglaublicher menschlicher Regisseur. Ich habe es [gesehen] und ich sage nie nie. Ich bin da."

Gillian Jacobs, Yeuns Invincible-Co-Star, erklärte, sie hätte vielleicht eine Idee für eine Rolle, die er spielen könnte, falls er eine Rolle im MCU möchte. "Ich habe tatsächlich einen Pitch. Kennst du diesen Comic, Dakota North? Es war ein kurzer Marvel-Comic. Ich denke, das wäre eine großartige TV-Show", sagte sie. "Aber sie werden mich haben. Ich weiß es nicht. Ich habe diesen Comic gerade entdeckt und finde, es ist eine großartige Welt visuell. Es ist so ein toller Charakter. Ich mochte Dakota North schon immer. Super."

Yeun ist weiterhin ausgebucht und beschäftigt und spielt einen der meistdiskutierten Superhelden der heutigen Zeichentrickserie Invincible. Obwohl ein Live-Action-Projekt für Robert Kirkmans Superhelden-Comic geplant ist, scheint Yeun sich selbst für zu alt gehalten zu haben, um Mark außerhalb der Animation zu spielen. Die Tür bleibt jedoch offen für viele andere Superheldenrollen.