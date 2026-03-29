Steve Carrell sagt, "die Leute haben The Office-Pilotfolge wirklich gehasst"

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The Office US ist nach wie vor eine der größten und erfolgreichsten Sitcoms des Landes, aber nach den Reaktionen des Piloten dachte Steve Carrell, dass sie ungefähr so gut ankommen würde wie Rattenkot auf einer Geburtstagstorte. Tatsächlich sagte er, dass sie bei Testvorführungen so schlecht ankam, dass die Leute die erste Folge von The Office "aktiv hassten".

In einem Gespräch im Good Hang-Podcast von Amy Poehler erinnerte sich Carrell daran, wie er die erste Folge gemacht und die Reaktionen darauf hörte. "Unser Pilot war der am wenigsten getestete Pilot in der Geschichte von NBC. Die Leute hassten es wirklich. Sie hassten es aktiv. Und ich weiß nicht genau, wie es danach so weit kam", sagte er. Carrell erwähnte außerdem, dass Paul Rudd ihm am Set von Anchorman gesagt habe, er solle den Job von Michael Scott von The Office nicht annehmen.

Carrell hielt trotz der negativen Reaktionen durch, und die US-Version von The Office entwickelte sich zu einer beliebten Serie, die neun Staffeln lief. Carrell stieg nach der siebten Runde aus, aber er gab alles, um den Testpublikum das Gegenteil zu beweisen und dafür zu sorgen, dass wir eine Show hatten, die uns mit unseren Lieblingszeitungsverkäufern zusammenzucken, zum Lachen und manchmal zum Weinen brachte.