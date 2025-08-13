Stephen King nennt Donald Trumps Amerika "eine Horrorgeschichte"

HQ

Stephen King, der König des Horrors, dessen Werke die Leser seit fast fünf Jahrzehnten in Angst und Schrecken versetzen, sagt nun, dass selbst seine düstersten Romane nicht mit der Realität von Donald Trumps Präsidentschaft mithalten können. In einem neuen Interview mit dem Guardian wurde King gefragt, welches Ende er sich für das "Trumpsche Amerika" vorstellen würde. Seine Antwort war unverblümt: ein Amtsenthebungsverfahren.

"Ich denke, es wäre ein Amtsenthebungsverfahren - was meiner Meinung nach ein gutes Ende wäre. Ich würde ihn gerne im Ruhestand sehen, sagen wir es mal so. Das schlimme Ende wäre, dass er eine dritte Amtszeit bekommt und die Dinge komplett übernimmt. Es ist so oder so eine Horrorgeschichte. Trump ist eine Horrorgeschichte, nicht wahr?"

Der Autor, der zu den lautstärksten Kritikern Trumps gehört, hat sich nie gescheut, seine Verachtung für den Präsidenten zum Ausdruck zu bringen. Im Laufe der Jahre hat King in den sozialen Medien scharfe Kritiken geteilt, Trump als "inkompetentes Arschloch" bezeichnet und sein Verhalten mit "einem verwöhnten Kind" verglichen, das zu Wutanfällen neigt. Im Jahr 2022 ging er noch weiter und beschuldigte Trump, sich an "kriminellem Verhalten" zu beteiligen und zu versuchen, die amerikanische Demokratie zu stürzen, und zwar aus keinem anderen Grund, als sich zu weigern, seine Niederlage einzugestehen.

Aber Politik war nicht das einzige Thema, das während des breit angelegten Gesprächs auf dem Tisch lag. King sprach auch über seine Begeisterung für die jüngsten und kommenden Adaptionen seiner Werke, darunter The Life of Chuck, The Monkey und Edgar Wrights Remake von The Running Man. Während viele davon ausgehen, dass King mit Blick auf Hollywood schreibt, besteht er darauf, dass dies nie der Fall ist. "Ich schreibe einfach etwas, was wie eine gute Geschichte aussieht", sagte er. "Dann, was auch immer damit passiert, passiert."

In dem Interview ging es auch um Stranger Things, die erfolgreiche Netflix-Serie, die oft mit Kings Romanen verglichen wird. Der Autor schätzt zwar die Anspielungen auf seine Arbeit, lobt aber die Schöpfer Matt und Ross Duffer dafür, dass sie etwas ganz Eigenes geschaffen haben. "Sie sind mit meinem Material aufgewachsen und sagten: 'So etwas wollen wir machen'", bemerkte King. "Aber es steckt viel mehr Duffer Brothers drin als Stephen King. Es ist gut. Ich mag es sehr."

King, der dafür bekannt ist, Horror mit scharfen sozialen Kommentaren zu verbinden, hat oft öffentliche Plattformen genutzt, um sich in die amerikanische Politik einzumischen. Seine jüngsten Äußerungen bestätigen eine Ansicht, die er seit Jahren wiederholt: dass die reale Welt beunruhigender sein kann als jeder fiktive Albtraum. Ob er Recht hat oder nicht, können wir jedenfalls nicht entscheiden.

