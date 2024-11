Stellar Blade erscheint 2025 auf dem PC

HQ

Einer der Überraschungshits des Jahres 2024 muss Stellar Blade sein. Das Actionspiel mag viele Leute sofort von seinen ersten Trailern an verzaubert haben, aber das Spiel verkaufte sich noch besser als erwartet, mit mehr als einer Million Exemplaren, die kurz nach dem PS5-Start erreicht wurden.

In einem Investoren-Q&A (via Inven KR & transkribiert von GamingBolt) verrät Entwickler Shift-Up nun, dass er große Hoffnungen in die bevorstehende PC-Veröffentlichung des Spiels setzt. Basierend auf dem Trend, dass AAA-Titel wie Black Myth: Wukong riesige Verkäufe auf Steam verzeichnen, erwartet Shift-Up "mehr Erfolg auf dem PC als auf Konsolen".

Wir können uns vorstellen, dass die PC-Version von Stellar Blade recht gut abschneiden wird. Es wird alle bisher veröffentlichten Updates enthalten, wie wir uns vorstellen können, einschließlich des kürzlich veröffentlichten Fotomodus. Ob es Black Myth: Wukong Zahlen anziehen wird, ist nicht bekannt, aber wir werden es erst wissen, wenn das Spiel erscheint.