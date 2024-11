Stellar Blade 's Nier: Automatas Crossover debütiert nächste Woche

HQ

Uns wurde versprochen, dass die Zusammenarbeit von Stellar Blade Nier: Automata noch vor Jahresende eintreffen würde, und genau das wird passieren. Das Crossover wird nächste Woche, am 20. November, als Teil eines Updates erscheinen und damit auch das Photo Mode, neue Kostüme und ein paar Änderungen an der Lebensqualität mit sich bringen.

Wie in einem PlayStation Blog-Artikel enthüllt, wurde uns mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit mit Nier die Hinzufügung eines neuen seltsamen Charakters namens Emil beinhalten wird, der einen Shop präsentieren wird, in dem Spieler 11 einzigartige Gegenstände erwerben können, die beide Spiele miteinander verbinden.

In Bezug auf die Photo Mode wurde lediglich hinzugefügt, dass sie "eine akribische Kameraführung und verschiedene Filter ermöglichen es Ihnen, einzigartige Looks zu erstellen" bieten wird.

Andernfalls kannst du mit den vier neuen Kostümen Eve weiter anpassen, und wenn du das neue Symbol of Legacy -Accessoire verwenden möchtest, verwandelt sich Eva in einen Fusionszustand, wenn sie in Tachy Mode eintritt.

Gemäß den Ergänzungen zur Verbesserung der Lebensqualität wird dies eine angemessene Lippensynchronisationsunterstützung für Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Portugiesisch und lateinamerikanisches Spanisch beinhalten, und es wird auch eine neue Plattenspielerfunktion geben, die es Ihnen ermöglicht, den von Ihnen gewählten Song auszuwählen und anzuhören. Es gibt auch Pläne, das automatische Targeting von Insta-Kill-Fähigkeiten zu verbessern und eine Möglichkeit zu bieten, Eves Pferdeschwanz vollständig zu entfernen, wenn du möchtest.

Auch hier gilt: All dies wird am 20. November verfügbar sein, wenn das nächste Stellar Blade -Update veröffentlicht wird.