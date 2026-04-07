Steam wird dir bald sagen, welche FPS du für ein Spiel bekommst, bevor du es kaufst

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Wenn du heutzutage nicht die neueste Kombination aus GPU, CPU und RAM hast, könnte es ein Risiko sein, die neuesten Versionen im Steam Store zu kaufen. Intel Arc-Nutzer stellten zum Beispiel fest, dass sie Crimson Desert zum Start nicht spielen konnten. Valve könnte jedoch versuchen, das Risiko beim Kauf brandneuer Spiele zu ändern, indem es dir mitteilt, wie gut dein Rechner sie ausführen sollte.

Wie TheGamer entdeckte, könnte ein neues System, das aus Daten entwickelt wurde, die von Nutzern gesammelt wurden, die Framerate-Daten teilen, Ihnen die Bildraten anderer Steam-Nutzer mit ähnlichen Rigs und GPUs anzeigen. Er wird als "Framerate-Schätzer" angesehen, der es dir ermöglicht, zu sehen, welche Leistung du tatsächlich erwarten kannst, selbst wenn dein Rechner die Mindest- oder empfohlenen Spezifikationen auf der Store-Seite eines Spiels erreicht.

Das wird kein Allheilmittel für Leistungsschätzungen sein, denn selbst wenn jemand exakt die gleichen Hardware-Spezifikationen wie du benutzt, können Dinge wie Spieleinstellungen, Hintergrundanwendungen und mehr die Leistung eines PCs beeinträchtigen oder verbessern. Dennoch wird das unglaublich nützlich für alle, die sich fragen, ob ihr Rig wirklich einen Black Myth: Wukong, Crimson Desert oder Cyberpunk 2077 ausführen kann.

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist die FPS-Datensammlung nur in der Steam-Beta verfügbar. Es gibt kein festes Veröffentlichungsdatum für den FPS-Schätzer, aber Spekulationen deuten darauf hin, dass er vielleicht ein Feature im mit Spannung erwarteten Steam Machine ist, der später in diesem Jahr erscheinen soll.